التنسيق الحضاري يمثل مصر في اجتماع مرصد التراث المعماري بالجزائر

شارك الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، في الاجتماع السابع لمرصد التراث المعماري والعمراني الذي تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالوطن العربي «الالكسو»، يومي 23 و24 نوفمبر 2022 بالعاصمة الجزائرية.

مناقشة لائحة الحفاظ على التراث العمراني

ويناقش الاجتماع اللائحة التفسيرية لميثاق الحفاظ على التراث العمراني والمعماري المتميز في الدول العربية وتنميته والعمل على وضع الإطار الاسترشادي لسجل التراث العمراني العربي، تمهيدا لإعداد أرشيفًا قوميًا عربيًا للمناطق التراثية على مستوي الوطن العربي، كما تم مناقشة استمارة الترشيح لسجل التراث العمراني وآلية التسجيل، فضلا عن الوضع الداخلي لعمل مرصد التراث العمراني العربي.

وسيتم تنظيم زيارة ميدانية لعدد من المواقع التراثية كنموذج للمواقع العمرانية التراثية بدولة الجزائر