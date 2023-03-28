وزارة «التضامن» تُضفي صفة النفع العام على 5 جمعيات ومؤسسات أهلية

قررت وزارة التضامن الاجتماعي إضفاء صفة النفع العام على 5 جمعيات ومؤسسات أهلية، وفق قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وهو القرار الذي نشرته الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، برقم 826 لسنة 2022.

إضفاء صفة النفع العام على 5 جمعيات ومؤسسات أهلية

وضمت قائمة الجمعيات الخمس التي شملها القرار «جمعية الأبرار الخيرية ببهوت في محافظة الدقهلية، وجمعية الأمل والحياة بالزرقا في دمياط، وجمعية شباب برهيم لتنمية المجتمع في المنوفية، ومؤسسة أهل مصر لتنمية وخدمة المجتمع في سوهاج، وجمعية بنت مصر للتنمية الشاملة في الأقصر».

وذكرت وزارة التضامن في قرارها، أنها أضفت صفة النفع العام على المؤسسات الـ 5 بناءً على ما عرضه عليها مساعدها لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، وبناءً على الصالح العام.

رئيس الوزراء فوض وزيرة التضامن في اختصاصات تنظيم العمل الأهلي

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فوض وزارة التضامن الاجتماعي بمباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في المادتين (55، 56) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.

ونص قرار وزارة التضامن الاجتماعي على منح الجمعيات الـ 5 امتيازات السلطة العامة، بحيث لا يجوز الحجز على أموالها أو اكتساب أموالها بالتقادم، مع إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها، وإمكانية تخصيص مقرات أو أراض مملوكة للدولة لها.