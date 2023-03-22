«الجمعيات الأهلية»: توزيع مواد غذائية على 30 مليون مواطن ضمن «كتف في كتف»

قال طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وعضو مجلس إدارة الحوار الوطني، إن السيارات بدأت في نقل المواد الغذائية لتوصيل المساعدات الغذائية للمستحقين بجميع المحافظات، عقب إطلاق المبادرة غير المسبوقة «كتف في كتف» أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، يوم الجمعة الماضي، باستاد القاهرة، لتوفير أكثر من 6 ملايين كرتونة مواد غذائية لصالح أكثر من 30 مليون مواطن.

تخفيف الأعباء عن المواطنين الأكثر احتياجا

وأضاف «عبد القوي»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن «هذه أكبر مبادرة تتم على مستوى الوطن، وهي لتخفيف الأعباء عن المواطنين الأكثر احتياجا، وهي رسالة من المجتمع المدني للمواطنين»، مؤكدا أن الرئيس السيسي، دائما ما يوصي بالمواطنين الأكثر احتياجا.

مبادرة «رزق حلال»

وأشار طلعت عبد القوي، إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي ينفذ مبادرات بشكل مستمر، لافتا إلى أن مبادرة «رزق حلال» تدخل من ضمن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إذ جرى توفير تمويل لـ149 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر للمواطنين.