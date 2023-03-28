موعد أذان المغرب في سوهاج اليوم الثلاثاء 28-3-2023 يبحث عنه الآلاف من المواطنين الصائمين في سادس أيام شهر رمضان الكريم، لمعرفة الساعات والدقائق المتبقية على رفع الأذان، لتناول الإفطار بعد صيام تجاوز 13 ساعة.

موعد أذان المغرب في سوهاج اليوم

وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في سوهاج اليوم الثلاثاء 28-3-2023، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

ويأتي موعد أذان المغرب في سوهاج اليوم الثلاثاء 28-3-2023، وفقا لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة، الساعة 06:07 مساء، وعدد ساعات الصيام 13 ساعة 40 دقيقة، وفقاً لإمساكية شهر رمضان لعام 1444.

صلاة المغرب في سوهاج

ويأتي موعد أذان المغرب في سوهاج اليوم الثلاثاء 28-3-2023 ومواقيت الصلاة بمحافظة سوهاج، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة كالآتي:

وقت الإمساك: الساعة 4:09 صباحًا.

موعد أذان الفجر: الساعة 4:27 دقيقة صباحًا.

وقت الشروق: الساعة 5:53 صباحًا.

موعد أذان الظهر: الساعة 11:59 ظهرًا.

موعد أذان العصر: الساعة 3:27 عصرًا.

موعد أذان المغرب: الساعة 6:07 دقيقة مساءً.

موعد أذان العشاء: الساعة 7:22 مساءً.

عدد ساعات الصوم اليوم الثلاثاء في محافظة سوهاج

كما جاء عدد ساعات الصوم اليوم الثلاثاء في محافظة سوهاج 28-3-2023 لليوم السادس في شهر رمضان الكريم 13 ساعة 40 دقيقة.

وفي نفس السياق، كانت «مديرية أوقاف سوهاج» أنهت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان الكريم، وجرى تجهيز المساجد في النجوع والقرى والمدن بالمحافظة لاستقبال المواطنين المصلين.