«قطاع الأعمال» تنفي شائعات تشكيل لجنة لإدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج

أكدت وزارة قطاع الأعمال عدم صحة ما نشر حول مشروع الدولة لتطوير قطاع القطن والغزل والنسيج، نافية تشكيل لجنة لإدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وأضافت: «ما جرى تداوله من أخبار لا يمت للحقيقة بصلة، ولا يتفق مع السياق الإعلامي».

وقال منصور عبد الغني المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال العام، إنّ المشروع القومي لتطوير قطاع الغزل والنسيج، والذي تنفذه الشركة القابضة للقطن بهدف تعظيم العائد من القطن المصري طويل التيلة وفائق الطول، وإضافة صناعات تحويلية مثل معاصر الزيوت وصناعة الأعلاف وغيرها، ويجرى تنفيذ المشروع طبقا لمخطط زمني دقيق تم استعراضه أمام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته الأخيرة لشركة غزل المحلة الشهر الماضي.

افتتاح المصانع بداية من شهر يوليو المقبل

وأشار المتحدث إلى أن العمل مستمر تحت إشراف المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، الذي يتابع يوميًا خطوات إنجاز المشروع تمهيدًا لافتتاح المصانع بداية من شهر يوليو المقبل.

شائعات تشكيل لجنة لإدارة الشركة القابضة للقطن

وناشد المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال العام، وسائل الإعلام المختلفة عدم الانسياق وراء ما يروجه أهل الشر وأصحاب الأجندات من شائعات، وتحري الدقة فيما يتم نشره بالرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات وتدقيقها انطلاقا من المسؤولية المشتركة، وتأكيدًا لحق المواطن في المعرفة، والحصول على المعلومة الصحيحة في ظل الجمهورية الجديدة.