وزارة قطاع الأعمال تعلن الالتزام برفع الحد الأدنى للأجور لـ3500 جنيه

قال منصور عبد الغني، المتحدث الإعلامي لوزراة قطاع الأعمال، إن الوزارة ملتزمة بتوجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص رفع الحد الأدنى للأجور 3500 جنيه على جميع العاملين بشركات قطاع الأعمال العام.

إجراءات تطبيق الزيادة

وأضاف المتحدث الإعلامي لوزراة قطاع الأعمال لـ«الوطن» أن تطبيق الزيادة مرتبط بالإجراءات التي ستوضحها الحكومة خلال الفترة المقبلة.

حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري

كان الرئيس السيسي، قد وجه بتعجيل إعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.

زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهريًا.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهريًا.

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهريًا.

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

- ثالثًا: زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.