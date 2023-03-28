رئيس الإنجيلية يلتقي ممثلي عدد من الكنائس الأمريكية

التقى الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم، 20 أمريكيا من مؤسسة Frontier Fellowship ، ممثلين عن عدد الكنائس بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور الدكتور القس ثروت وهيب وكيل كلية اللاهوت الإنجيلية للتدريب والعلاقات الكنسية، وذلك خلال زيارة المشاركين لكليه اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة.

رحب رئيس الإنجيلية بالمشاركين من الولايات المتحدة الأمريكية، معبرا عن سعادته الكبيرة بالزيارة، موضحا أنَّ الكنائس الإنجيلية بمصر كنائس وطنية تساهم بخبراتها من خلال مؤسساتها في دعم قضايا التنمية والتوعية والحوار وبناء السلام، وتصلي كنائسها من أجل بلادنا العزيزة وجميع المصريين.

كما أكّد رئيس الإنجيلية الدور الذي تقوم به مصر في المنطقة العربية والعلاقات الإسلامية المسيحية وتطورها منذ ثورة 30 يونيو، والدور الرئيسي الذي يقوم يه السيد الرئيس لجعل المواطنة حقيقة على أرض الواقع، من خلال تصريحاته التاريخية وغير المسبوقة حول قبول الآخر ودعم العيش المشترك، هذا إلى جانب ما حققه قانون بناء الكنائس من تقنين من 40 إلى 45% من الكنائس غير المقننة.

وأضاف رئيس الإنجيلية للمشاركين: «أثبتت الدولة المصرية قدرتها على تطبيق القانون بالتساوي على جميع المصريين، بغض النظر عن الانتماء الديني».

ومن جانبهم، عبر المشاركين عن سعادتهم بزيارة مصر ومقابلة رئيس الطائفة الإنجيلية، بجانب رصدهم للتطور والتغير الذي حدث في مصر.