رئيس الطائفة الإنجيلية: مبادرة «كتف في كتف» مشهد وطني عظيم وغير مسبوق

شارك الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية، اليوم الجمعه احتفالية التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، مبادرة كتف في كتف، التي نظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، كأكبر حدث خيري في مصر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك في استاد القاهرة الدولي، بمشاركة 300 ألف متطوع من مؤسسات المجتمع المدني، تحت مظلة، التحالف الوطني للعمل الأهلي، والذي يستهدف توزيع أكثر من 6 ملايين كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية.

رئيس الطائفة الإنجيلية: مبادرة كتف في كتف حدث خيري كبير

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، إن مبادرة «كتف في كتف» حدث خيري كبير للمصريين، وبالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، يعكس رؤية التحالف الوطني للعمل الأهلي بتوجيهات الرئيس ومتابعة الحكومة المصرية إلى تحقيق الدعم المباشر والحماية الاجتماعية للمصريين الأكثر احتياجًا.

وأضاف رئيس الإنجيلية:«كلمات فالرئيس اليوم تؤكد على قيمة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية، وحجم الجهود المبذول في 17 محافظة على أرض مصر، لتوزيع مواد غذائية على 6 ملايين أسرة مصرية، بجهود 300 ألف متطوع، مشهد مصري وطني عظيم وغير مسبوق».

التحالف الوطني

ويعد التحالف الوطني للعمل الأهلي تجمع لأكبر مؤسسات خيرية واجتماعية لتضافر الجهود وتوسيع رقعة العمل التنموى والخيرى بإشراف ومتابعة من الدولة لضمان وصول الحق لمستحقيه ونشر الخير لأهالينا فى جميع القرى الأكثر احتياجا.

وجرى إطلاق باكورة هذا التحالف بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في رمضان 2022، لتقديم الدعم والحماية لملايين الأسر، بدعم من الحكومة المصرية.