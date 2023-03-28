محافظ الغربية يتفقد أعمال رصف الشوارع بطنطا وكفر الزيات.. محاور مرورية جديدة

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، أعمال الرصف والتطوير بعدد من مدن وأحياء المحافظة، وذلك خلال جولة شملت تفقد رصف عدد من الشوارع والمحاور الرئيسية بمدينة كفر الزيات ومركز طنطا وحي ثان طنطا.

وأوضح «رحمي» في بيان صحفي، أن المحافظة بصدد التوسع في إنشاء ورصف المحاور الرئيسية حول المدن من أجل خلق سيولة مرورية داخل وتخفيف الضغط على الشوارع الرئيسية داخل تلك المدن.

تنفيذ خطة الرصف بكفر الزيات

وأشاد المحافظ بسرعة تنفيذ خطة الرصف داخل مدينة كفر الزيات، حيث تفقد المحافظ سيراً على الأقدام أعمال رصف شارعي السينما والرادار، واللذان قاربا على الانتهاء بعد وضع طبقة الأسفلت وتركيب الأنترلوك على جانبي الشارعين، كما تفقد التجهيز لبدء أعمال رصف شوارع (السحلي، الإمام علي، الحج إمام علي، الحج سليم ومدرسة بيبي لاند)، والتي يتم رصفها ضمن الخطة الاستثمارية، وخطة رد الشيء لأصله.

كما تفقد أعمال تطوير ميدان المحكمة بمدينة كفر الزيات، حيث يتم توسعة الميدان وإزالة كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق، وذلك بهدف توسعة أحد أهم الميادين بالمدينة والذي عانى على مدار عقود من الازدحام المروري على مدار اليوم، كما وجه المحافظ رئيس المدينة برفع كفاءة الحديقة المجاورة لمجلس المدينة والحديقة الموجودة بشارع الجيش.

أعمال الرصف بطنطا

وفي ذات السياق تفقد محافظ الغربية في مركز طنطا، أعمال إنشاء محور طريق المعامل، والذي تقوم المحافظة بإنشائه من خلال تغطية ترعة المعامل وإنشاء كوبري على مصرف محلة روح ورصف الطريق بطول 1800 متر وعرض 9 أمتار، ليصبح أحد أهم المحاور المرورية لتخفيف الضغط وتحقيق السيولة المرورية بطريقي «طنطا - السنطة» القديم و«طنطا - القاهرة» الزراعي، من خلال ربط مدخل طنطا من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بطريقة السنطة القديم.

واستكمل الدكتور طارق رحمي جولته بتفقد أعمال إنشاء محور قناة طنطا الملاحية والذي يتم رصفه بطول 3 كم ويعتبر محوراً مروريا هاما يساهم في تخفيف الحركة على الطريق الزراعي للقادمين من القاهرة، واختتمت الجولة بتفقد أعمال إنشاء المرحلة الأخيرة من كورنيش الغفران.