"الطرق والنقل" بالإسماعيلية تواصل أعمال رصف الطرق الداخلية والشوارع

أعلن المهندس أحمد الشيمي، مدير عام مديرية الطرق والنقل، أنه يجري حاليا تنفيذ أعمال الرصف والسفلتة بشارع الدقهلية بحي ثان الإسماعيلية بداية من التقاطع مع شارع الغابة وصولا إلى شارع البحري، وذلك بعد أن تم الانتهاء من حل مشكلات الصرف الصحى والمياه الجوفية التي ظل يعاني منها الشارع لسنوات طويلة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية واستكمالا لخطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير ورصف الشوارع والطرق الداخلية والميادين بمختلف الأحياء.

وأشار الشيمي، إلى أنه تم الإنتهاء من رصف محيط نادى الإسماعيلى الجديد بمنطقة النخيل والشوارع الفرعية خلف ديوان عام المحافظة وفى نفس الوقت يجرى حاليا تنفيذ أعمال الرصف بعدد من شوارع حى السلام والتى تشمل شارع أحمد صقر وشارع فاطمة الزهراء الذى يربط بين شارعي المستشفى وشبين الكوم، وأنه تم فرد الطبقة الأسفلتية بشوارع احمد سالم والعلاقمة والشوارع العرضية والفرعية بنطاق حى السلام كاملا.