«الداخلية» توفر السلع الغذائية بتخفيضات 60% في «كلنا واحد»

تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ23 من مبادرة كلنا واحد، لتوفير مستلزمات الأسرة المصرية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإنفاذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، والتي تستمر حتى نهاية شهر رمضان لعام 2023، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وتقرر زيادة عدد السلاسل التجارية الكبرى المشاركة فى المبادرة لتصل إلى 31 سلسلة تجارية بإجمالى 1074 فرعا على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إقامة 4 سرادقات في القاهرة والجيزة، و36 معرضا فرعيا أمام السلاسل التجارية المشاركة، إضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين الرئيسية بمحافظات الجمهورية كافة.

وجرى التنسيق مع مسؤولي عدد من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة بعدد 5 سيارات لكل قافلة، لطرح مستلزمات رمضان، وكذا السلع المعمرة والسجاد والمفروشات، وتستهدف تلك القوافل المناطق الأكثر احتياجا بعدد من المحافظات التي لا تتوفر بها أفرع السلاسل التجارية ومنافذ البيع المشاركة طوال فترة المبادرة.

كما جرى إعداد كميات من الدواجن المجمدة لبيعها للمواطنين في المحافظات بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وبأسعار مخفضة. كما تواصل منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية، المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، من خلال توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا.

وجرى الدفع بسيارات المنظومة محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية تم إعدادها بجودة عالية، بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وذلك بالمناطق الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات، استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.