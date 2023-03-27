«الداخلية» توزع وجبات وقت الإفطار على المواطنين ضمن مبادرة «كلنا واحد»

أعلنت وزارة الداخلية، تنظيم مبادرة «كلنا واحد – معك في رمضان»، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة تنسيقاً وبنك الطعام المصري بتجهيز عدد من الوجبات وتوزيعها وقت الإفطار مباشرةً على المواطنين ممن تتطلب طبيعة عملهم التواجد خلال توقيت الإفطار، وكذا العمالة غير المنتظمة بعدد من المناطق بنطاق محافظتي (القاهرة – الجيزة).

وجرى إيفاد عدد من ضباط قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بالاشتراك مع مديريتي أمن الجيزة والقاهرة للمشاركة في انطلاق تلك الفعالية.

ولاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الاحتفال بشهر رمضان المعظم، ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على جهودهم فى تفعيل أُطر التواصل مع كافة أطياف المجتمع.