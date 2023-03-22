«الداخلية» تطلق مبادرة «كلنا واحد.. رمضان الخير» بمناسبة شهر رمضان

تطلق وزارة الداخلية مبادرة «كلنا واحد.. رمضان الخير» لتوزيع عبوات غذائية على المرأة المعيلة بكل محافظات الجمهورية، وذلك في إطار الدور الذي تضطلع به وزارة الداخلية في المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

يأتي ذلك استمراراً للجهود التي تبذلها كل الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لاسيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية، في إطار مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية رئيس الجمهورية وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.