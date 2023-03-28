بنك الاستثمار العالمي «بلاك روك» يتوقع استمرار رفع سعر الفائدة على الدولار

توقع بنك الاستثمار العالمي «بلاك روك»، أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي، وذلك بخلاف ترجيحات المتداولين.

بلاك روك: الاحتياطي الفيدرالي سيستمر في رفع الفائدة على الدولار

وأضاف بنك الاستثمار في أحد تقاريره، أنَّ التوقعات التي ترجح تخفيض الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة تستند إلى مخاوف خاطئة بشأن توجه الاقتصاد الأمريكي نحو الركود.

فيما تدعم البيانات الاقتصادية الرسمية للولايات المتحدة، وجهة نظر «بلاك روك»، الخاصة برفع البنك الأمريكي لسعر الفائدة، خاصة مع ارتفاع التضخم الأساسي للبلاد في شهر فبراير الماضي، وصدور بيانات من الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى استمرار موجات التضخم المرتفعة لفترة طويلة.

بلاك روك يفضل استثمار السندات

ويفضل بلاك روك، أكبر مدير مالي عالميا، السندات المرتبطة بالتضخم وهي الأوراق المالية التي توفر حماية من ارتفاعات الأسعار.

وكان البنك الفيدرالي الأمريكي قد قرر رفع سعر الفائدة على الدولار بمعدل 0.25% الأربعاء الماضي، خلال اجتماعه التاسع على التوالي، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2007.