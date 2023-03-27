البنك المركزي: الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يبطئ وتيرة رفع معدلات الفائدة

قال البنك المركزي المصري، إن الآمال العالمية في انحسار التضخم وتحول البنوك المركزية العالمية بالتحول نحو خفض وتثبيت أسعار الفائدة (تيسير السياسة النقدية)، تلاشت في فبراير الماضي.

إبقاء معدل الفائدة مرتفعًا

وذكر التقرير الصادر اليوم لرصد مؤشرات الاقتصاد العالمي وتحليل لأهم الأحداث المؤثرة اقتصادياً، أنّه في اليوم الأول من شهر فبراير، أبطأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتيرة رفع معدلات الفائدة، بعد أن رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعًا، إلا أنه أشار إلى احتمالية الاستمرار في إبقاء معدل الفائدة مرتفعًا لفترة أطول عما كان متوقعًا.

وبحسب التقرير، أدى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بالولايات المتحدة بشكل غير متوقع، فضلًا عن صدور البيانات التي أظهرت صلابة الاقتصاد وقوة سوق العمل إلى دفع العديد من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي إلى الإدلاء بتصريحات حول دعمهم لرفع معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماع شهر مارس، كما أدى صدور هذه البيانات إلى تسجيل سندات الخزانة قصيرة الأجل لأعلى مستوى لها منذ الأزمة المالية التي حدثت في عام 2007.

البنك المركزي الأوروبي يرفع معدل الفائدة

وأضاف: «بالمثل، رفع البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في بداية هذا الشهر، كما ارتفع معدل التضخم بعد تباطؤه لمدة شهرين، ما دفع العديد من أعضاء البنك المركزي الأوروبي إلى التأكيد على أنه ينبغي توقع استمرار تشديد السياسة النقدية بوتيرة أقوى».