تنفيذ 80% من أعمال ترميم مسجد «أبو غنام» الأثري في بيلا بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الانتهاء من أعمال ترميم مسجد العارف بالله سيدى سالم البيلي أبو غنام، والشهير بمسجد «أبو غنام» الأثرى بمدينة بيلا، بنسبة 80%، والذي يُجرى ترميمه حالياً بالتعاون المُشترك بين وزارتي الأوقاف والسياحة والآثار، وتنفيذ الهيئة العربية للتصنيع.

نسب تنفيذ أعمال ترميم مسجد «أبو غنام» الأثري

وقال «نور الدين»، أنه تم الانتهاء من فك وتركيب الأسقف الخشبية للمسجد من عروق وألواح بنسبة 100%، والانتهاء من عزل سطح المسجد والحمامات القديمة بنسبة 100%، كما تم الانتهاء من عمل خرسانة رغوية لسطح المسجد بنسبة 100%، وتم الانتهاء أيضاً من طبقة لياسة أعلي الخرسانة الرغوية للحماية بنسبة 100%.

وأضاف «نور الدين»،، أنه تم الانتهاء من صب وتركيب الشرفات بنسبة 80%، والانتهاء من قصية الردم للمسجد والغرفتين والحمامات وعزلها بنسبة 100%، كما تم الانتهاء من صب دكة خرسانة عادية للمسجد بنسبة 100%، منوهاً أنه جاري تصنيع أبواب وشبابيك الـ9 حمامات المضافة حديثاً للمسجد.

وأوضح «نور الدين»،، أنه تم الانتهاء من أعمال تأسيس كهرباء المسجد بنسبة 100%، وتم الانتهاء من المحارة الداخلية والخارجية للمسجد بنسبة 90%، كما تم الانتهاء من أعمال تركيب حلوق وضلف شبابيك المسجد، وتم الانتهاء من مباني الغرفتين بنسبة 100%، فضلاً عن الانتهاء من مباني 8 حمامات مضافة حديثاً بنسبة 100%، والانتهاء من صب الغرفتين والحمامات بنسبة 100%.

وأفاد «نور الدين»، أنه تم أيضاً الانتهاء من تركيب بلاط السطح بنسبة 80%، كما تم الانتهاء من إزالة دهانات المقصورة النحاسية بالضريح، بجانب الانتهاء من تكسية الأعمدة الدائرية بصحن المسجد بالحجر بنسبة 100%، والانتهاء من المحارة الخارجية للغرفتين بنسبة 100%، منوهاً أنه جاري تجهيز العزل للغرفتين والحمامات والميضاء، وجاري الآن تأسيس أعمال السباكة للحمامات والميضاء بنسبة 90%، وجاري أعمال تركيب بلاط حجاري سمك 8 سم بصحن المسجد بنسبة 40%.

«نور الدين»: تطوير مسجد «أبو غنام» نقلة حضارية

وأكد «نور الدين»، أن العمل يُجري على قدم وساق لإنهاء أعمال ترميم مسجد أبو غنام، تمهيداً لافتتاحه قريباً أمام المصلين ورواد المسجد وأهالي مدينة بيلا، لافتاً إلي أن تطوير مسجد أبو غنام في بيلا يُعد نقلة حضارية وينتظرها مرتادي الأولياء باعتبار أن ضريح مسجد «أبو غنام»، يحتل مكانة كبيرة في قلوب محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة، كمصدر للتبرك وإطلاق الدعوات الروحانية والعبادة.

جدير بالذكر، إن تاريخ إنشاء مسجد العارف بالله سيدى سالم البيلى أبو غنام، أحد الأولياء الصالحين، يرجع إلى عام 700 هجرية، في العصر المملوكى الشركسى، ليكون تُحفة معمارية، حيث يقع المسجد في قلب مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، وهو من المساجد العريقة والشهيرة في المحافظة.