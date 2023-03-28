لاعبان من كوت ديفوار يشاركان في دورة رمضانية بالدقهلية.. «الجمهور فرحان بيهم»

ظهور لافت للانتباه للاعبين أفارقة في الدورات الرمضانية بمحافظة الدقهلية هذا العام، فبعد مشاركة حمزة الكاميروني في دورة بداوي، ظهر لاعبان من دولة كوت ديفوار في الدورة الرمضانية في قرية الأحمدية بمركز شربين، ويؤكد المنظمون أن هناك مشاركات أخرى خلال الفترة القادمة من الدورة للاعبين من دول أخرى.

لاعبان من كوت ديفوار في دورة رمضانية بالدقهلية

ولعب كل من اللاعبين محمد سوكا وبيبش بانجورا مع فريق الأحمدية في الدورة المقامة في القرية، بحسب عزت أشرف، أحد المنظمين، والذي أكد أن الكابتن سامي شحاتة، وكيل لاعبين، أحضر اللاعبين للمرة الأولى ليلعبا في القرية، مما كان له أثر كبير في جذب الجمهور، ونشر روح البهجة والسعادة، وتسابق الجمهور للتصوير معهما.

استخدام الفار VAR في دور الثمانية بدورة رمضانية

وأكد عزت أشرف لـ«الوطن»، أن الدورة الرمضانية هذا العام تختلف عن أي عام مضى، حيث سيتم استخدام تقنية الفار VAR في دور الثمانية، حيث يلعب في الدورة حاليا 32 فريقا، مع وجود جوائز مالية و«تي شيرتات» في نهاية الدورة.

وقال الكابتن شحاتة سامي، وكيل لاعبين، إن اللاعبين محمد سوكا وبيبش بانجورا من دولة كوت ديفوار، يلعبان في الدوري التونسي، وحضرا إلى مصر واتفقت معهما أن يلعبا في الدورة الرمضانية، فوافقا بعد طلب منظمي الدورة الاستعانة بهما في اللعب.

وأضاف شحاتة سامي لـ«الوطن»، أن الاستعانة بلاعبين أفارقة كان من أجل إنجاح الدورة، وبالفعل بمجرد ظهورهما في القرية بدأ عدد الجمهور يزيد «مفيش حد في القرية متصورش معاهم، عملوا بهجة وفرحة وكان استقبالهم كبير وترحاب شديد».

وأكد أنه اتفق على لعب مباراة استعراضية قبل نهائي الدورة الرمضانية، يلعب فيها 10 لاعبين أفارقة.

وينظم هذه الدورة الدكتور حمادة فاروق، وعاطف عبدالمعطي، والكابتن بودي عاطف، والكابتن سعد الدجوي المشرف العام على البطولة، والدكتور حسين خضير، عضو مجلس الشيوخ، ويحصل المركز الأول على مبلغ مالي وكأس وطقم تيشرتات والمركز الثاني طقم مستورد وكأس.