إهداء أكبر دورة رمضانية في المنوفية للكابتن مؤمن زكريا.. تضم 32 فريقا

سيطرت دورة كرة القدم في قرية قشطوخ على المشهد الرمضاني في مركز تلا بمحافظة المنوفية، وأصبحت تحظى بشعبية كبيرة في القرية والقرى المجاورة، حيث أطلقوا عليها دورة اللاعب مؤمن زكريا، وتشهد مشاركة كبيرة من الفرق الرياضية من محافظتي المنوفية والغربية.

بطولة مؤمن زكريا في قرية قشطوخ بالمنوفية

وتعد دورة قشطوخ لكرة القدم من أهم الدورات الرمضانية التي يتم تنظيمها في المنوفية، حيث أطلقوا تميمة البطولة والتي تتماشى مع الجو الريفي المميز للمحافظة، وهي عبارة عن فلاح يحمل فأسا، وبحضور جماهيري كبير، كما يتم تصوير المباريات للاحتفاظ بها ونشرها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

تفاصيل الدورة الرمضانية في قرية قشطوخ بالمنوفية

وأكد عبده إسماعيل، عضو مجلس إدارة مركز شباب قشطوخ، ومنظمي الدورة الرمضانية لكرة القدم، أن الفرق المشاركة في الدورة الرمضانية بقشطوخ والمعروفة باسم برازيل الدلتا تضم 32 فريقا رياضيا بنظام المجموعات، وبمشاركة فرق من جميع أنحاء محافظة المنوفية ومحافظة الغربية.

وأضاف عضو مجلس إدارة مركز شباب قشطوخ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدورة الرمضانية لكرة القدم بقشطوخ تحظى بحضور جماهيري كبير من أهالي القرية بشكل خاص ومركز تلا بشكل عام، موضحاً أن البطولة شهدت إقامة قرعة سحب للفرق المشاركة ووضعها في جداول لتحديد المنافسين وكانت بحضور عدد كبير من المواطنين والتنفيذيين بمركز تلا.

وأوضح أن البطولة ستنتهي مبارياتها خلال شهر المبارك، موجها الشكر لكل من يساعد في نجاح البطولة وكذلك للمشاركة الواسعة من الجمهور والتي هي سبب رئيسي في نجاح البطولة كل عام.