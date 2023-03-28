إغلاق برج إيفل وقصر فرساي في فرنسا أمام السياح بسبب المظاهرات

أغلقت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، برج إيفل وقصر فرساي في العاصمة باريس، أمام السياح بسبب الإضرابات التي تشهدها لبلاد، على وقع الاحتجاجات الكبيرة بسبب قانون التقاعد.

مزيد من الإضرابات

وتشهد فرنسا اليوم الثلاثاء، مزيدا من الإضرابات بعدما مرر الرئيس إيمانويل ماكرون والحكومة مشروع قانون رفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64 عاما، ودعت النقابات العمالية إلى يوم ثامن من الإضرابات والاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد اليوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن يبلغ عدد المحتجين بين 650 ألف و900 ألف شخص.

وذكرت السلطات في العاصمة باريس أن عمال القمامة بدأوا إزالة نحو 10 آلاف طن من القمامة من الشوارع، بعد تراكمها خلال إضرابهم عن العمل الذي استمر 3 أسابيع،

فوضى خلال الاحتجاجات

وشهدت البلاد يوم الخميس الماضي احتجاجات انتهت إلى حالة من الفوضى، حيث اشتبكت العناصر المتشددة مع قوات شرطة مكافحة الشغب، وأعقب ذلك مزيد من الاشتباكات، وتصاعد رد الفعل العنيف ضد خطة الحكومة الفرنسية، لرفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64 عاما منذ أعلنت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، اللجوء للمادة 49 فقرة 3 من الدستور لتمرير مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد دون تصويت نواب الجمعية الوطنية البرلمان.