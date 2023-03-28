فرنسا تواصل الإضراب احتجاجا على «إصلاح التقاعد»

تشهد فرنسا اليوم موجة جديدة من الاحتجاجات والإضرابات على مستوى البلاد، بعدما خيّمت على مسيرات الأسبوع المنصرم بعض من أسوأ أعمال العنف في الشوارع منذ سنوات، وذلك بحسب وكالة رويترز.

تأخير سن التقاعد

وتتسم الاحتجاجات الرافضة لخطط الرئيس إيمانويل ماكرون لتأخير سن التقاعد عامين ليصبح 64 عاما بالسلمية إلى حد بعيد حتى الآن، لكن الغضب تصاعد منذ دفعت الحكومة بمشروع القانون عبر البرلمان دون تصويت في منتصف مارس، إذ أشارت استطلاعات للرأي إلى أن الأمور ساءت بعد لقطات أظهرت عنف الشرطة.

وحطم محتجون من جماعة بلاك بلوك نوافذ محلات ودمروا محطات حافلات ونهبوا فرعا لسلسلة مطاعم ماكدونالدز في باريس خلال أحدث أيام الاحتجاجات التي عمت فرنسا، وشهدت مدن أخرى أعمال عنف مشابهة.

تحذير من مخاطر حقيقية

وحذّر وزير الداخلية جيرالد دارمانان أمس الاثنين من «مخاطر حقيقية للغاية»، واندلاع مزيد من العنف اليوم في العاصمة وخارجها، وسينتشر نحو 13 ألفا من أفراد الشرطة أثناء المسيرات وسيكون أقل من نصفهم في باريس.