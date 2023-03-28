صحفي أمريكي: واشنطن تتفادى التحقيق في تفجير «السيل الشمالي»

أكد الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، أن البيت الأبيض يتفادى أي تحقيق في تفجير «السيل الشمالي» للغاز الروسي إلى أوروبا، لأنه على دراية تامة بالجاني، بحسب قناة «روسيا اليوم».

هيرش: الشعب الأمريكي لا يعرف ما يحدث حول «السيل الشمالي»

وأكد «هيرش» أن بايدن لم يفكر بالعواقب عندما فجر أنابيب غاز «السيل الشمالي».

وأشار الصحفي الأمريكي، إلى أن الشعب الأمريكي لا يعرف ما يحدث حول أنابيب غاز «السيل الشمالي».

وأوضح ـأن الصيف والخريف القادمين قد يكونان مأساويين على أوروبا التي لن تتمكن من إيجاد الغاز المسال اللازم نظرا لشحه في العالم، واستحالة تعويض الغاز الروسي، محذرا من تضخم إضافي في أوروبا على خلفية ذلك.