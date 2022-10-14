نائب رئيس وزراء روسيا: حادث تخريب السيل الشمالي أنهى أمن الطاقة الأوروبي

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، خلال منتدى «أسبوع الطاقة الروسي»، إن حادث تخريب «السيل الشمالي» ألغى أمن الطاقة في أوروبا، وجعلها فقيرة في مجال الطاقة.

وأضاف نوفاك: «ما حدث، ألغى أمن طاقة أوروبا وجعلها فقيرة في مجال الطاقة، أولئك الذين تصوروا هذا ونفذوا هذا العمل أغرقوا أوروبا ببساطة في فقر الطاقة»، بحسب وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية.

نوفاك: مشروع قانون «نوبيك» قصة رعب

وتابع: «مشروع قانون (نوبيك) ما هو إلا قصة رعب بُحثت لسنوات عديدة ولن يتم تبنيها مطلقا»، مشيرا إلى أن اعتماد مثل هذا القانون سيؤدي إلى صراع مع منتجي النفط.

وأشار نائب رئيس الوزراء الروسي، إلى أن هذا يتعلق بشكل أساسي بالدول الأعضاء في «أوبك»، وهي منظمة لها أمانتها وقواعدها والتزاماتها، منوها إلى أن روسيا قد تشهد في 2022، تخفيضا عاما يصل إلى 10%.

وكان نوفاك، نصح واشنطن بفرض حد أقصى على سعر الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، الذي يبلغ سعر بيعه لأوروبا 4 أضعاف سعر بيعه داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال نوفاك: «نصحنا شركاءنا الأمريكيين بوضع حدود لأسعار الموارد التي يزودون أوروبا بها، إذ يجري شحن نفس الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بأسعار أعلى بأربع مرات من أسعار الاستهلاك المحلي للصناعيين الأمريكيين، وهذا يخلق ظروفا لدخول أوروبا في فقر الطاقة»، بحسب قناة «روسيا اليوم».

وأضاف نائب رئيس الوزراء الروسي: «موسكو لن تزود الدول التي ستضع سقفا لسعر النفط إذا كان 60 دولارا أو سعرا آخر، هذا تدخل في أدوات السوق، نحن جاهزون للعمل مع المستهلكين المستعدين للعمل بالشروط السائدة في السوق».

حادث تخريب السيل الشمالي

وفي 26 سبتمبر الماضي، وقعت حوادث متتالية بالقرب من خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، نتج عنها تسريبن للغاز، واحد في «السيل الشمالي -1» وآخر في «السيل الشمالي- 2» بالقرب من جزيرة بورنهولم الدنماركية، وفي اليوم ذاته، سجل جهاز قياس الزلازل في بورنهولم، هزة أرضية على الساعة الثانية صباحا وهزة أخرى الساعة السابعة مساء، كما سجل علماء الزلازل في السويد انفجارات قوية تحت البحر قبل تسرب الغاز.