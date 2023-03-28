مسلسل سوق الكانتو.. الحرب العالمية الثانية بطل الأحداث

تدور أحداث مسلسل سوق الكانتو في وقت الحرب العالمية الثانية، والتي وقعت عندما كانت مصر تحت حكم الملك فاروق، وكانت معركة العلمين هي أبرز ما حدث في مصر، إذ تمت بين القوات الألمانية من جهة والقوات البريطانية المتواجدة في مصر، وذلك خلال الحرب العالمية الثانية، حيث وقعت في العلمين على بعد 90 كم غرب مدينة الإسكندرية، في 23 أكتوبر 1942.

سوق الكانتو.. الحرب العالمية الثانية

وشهدت المعركة انتصارا حاسمًا للحلفاء، ومثلت نقطة تحول لحملة الصحراء الغربية، وهي إحدى أشهر معارك القرن العشرين، حيث كانت المعركة الفاصلة في مسرح شمال إفريقيا، بل تعد إحدى المعارك الحاسمة، وإحدى نقاط التحول في الحرب العالمية الثانية.

كما تعتبر في علم المعارك العسكرية مثالاً للضربة الساحقة التي تعقبها ضربة تالية تشطر قوات العدو، وإحدى أهم معارك الدبابات على مدار التاريخ.

مواعيد عرض مسلسل سوق الكانتو

يعرض مسلسل سوق الكانتو حصريا على قناة DMC، على تردد 12092، معدل الترميز: 27500، رأسي، بينما تردد قناة DMC دراما 11449، معدل الترميز: 27500، أفقي.

ويعرض مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة في التاسعة مساء على شاشة قناة DMC، كما أنه من المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

مسلسل سوق الكانتو يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم، فتحي عبدالوهاب، ومي عز الدين، وعبد العزيز مخيون، وشيرين، ومها نصار، ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.