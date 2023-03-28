رئيس «النواب السوري» يؤكد أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية مع روسيا

أكد رئيس مجلس النواب السوري حمودة صباغ، أهمية تعزيز وتطوير العلاقات البرلمانية السورية الروسية والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، مشيرًا إلى استعداد المجلس لتعزيز أواصر التعاون والتنسيق مع مجلس الدوما (مجلس النواب) الروسي بما يحقق المصلحة المشتركة لكلا البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مع وفد برلماني روسي برئاسة نائب رئيس مجلس الدوما آنا كوزنيتسوفا.

تعاون روسي مع سوريا في ظل الزلزال الذي ضرب البلاد

وأشار إلى الموقف الإنساني لروسيا تجاه كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا مؤخرًا، والمساعدات الإغاثية التي قدمتها للمتضررين، مثمنًا الدور الكبير والمهم لمجلس الدوما الروسي في تدعيم علاقات التعاون البرلماني المشترك من خلال لجانه المتعددة.

من جانبها، أكدت آنا كوزنيتسوفا أهمية إعطاء دفعة أكبر للعلاقات البرلمانية الروسية السورية سواء من جهة تبادل الخبرات أو الزيارات، ومواصلة التعاون المشترك بين الجانبين من خلال اللجان المعنية.

وأعربت آنا والوفد المرافق لها عن تعازيهم للشعب السوري بالضحايا الذين سقطوا من جراء كارثة الزلزال المدمر، مؤكدة استمرار بلادها بالوقوف الدائم إلى جانب الشعب السوري وتأمين المساعدات الإغاثية والإنسانية له.