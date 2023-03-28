البنتاجون: روسيا توقفت عن إرسال إخطارات بشأن نشاطها النووي

قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إن هناك توقف عن عن تبادل المعلومات بشأن مخزون أمريكا النووي مع روسيا بعد أن هددت بنفس الأمر.

إيقاف تبادل المعلومات النووية بين روسيا وأمريكا

وأضافت الدفاع الأمريكية، بحسب قناة «العربية» الإخبارية، مساء اليوم الاثنين، إنه تم إبلاغ روسيا الاتحادية أمس أننا لن يتم تبادل معلومات بشأن مخزوننا النووي، متابعة: «روسيا توقفت عن إرسال أي إخطارات لنا بشأن نشاطها النووي منذ أمس».

وتمتلك روسيا الاتحادية أكبر عدد من الرؤوس النووية في العالم ويصل عددها إلى 7000 رأس نووي، في حين تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية 6800 رأس نووي.