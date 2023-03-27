سوريا تسجل 27 هزة أرضية خلال الـ24 الساعة الماضية

أعلن المركز الوطني لرصد الزلازل أنَّ محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت 27 هزة أرضية منذ يوم أمس حتى الساعة 7.30 من صباح اليوم، أغلبها بقوة تتراوح بين 1 و3.9 درجات على مقياس ريختر، وعلى أعماق مختلفة وصلت إلى 37.4 كيلومتر.

رصدت 3 هزات شمال غرب اللاذقية

وأوضح المركز في بيان، أنَّ محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي رصدت 3 هزات شمال غرب اللاذقية الأولى بـ28 كيلومترًا والثانية بـ29 كيلومترًا والثالثة بـ34 كيلومترًا، وهزة غرب حماة بـ26 كيلومترًا، و17 هزة في لواء إسكندرون إحداها غرب اللواء وثلاث منها شمال غرب إدلب، إضافة إلى هزة في خليج إسكندرون و5 هزات في تركيا، وفقًا لما ذكرت وكالة الأنباء السورية.