تونس والنمسا تبحثان تعزيز التعاون في مجالي الطاقة المتجددة والثقافة

بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتّونسيين بالخارج نبيل عمّار، وسفيرة جمهوريّة النّمسا بتونس ايلا كريس نوسامبر (Ulla KRAUSS-NUSSBAUMER) تعزيز العلاقات الثنائية خاصّة في مجالي الطّاقات المتجدّدة والثقافة.

جاء ذلك وفقا لبيان صدر عن وزارة الشؤون الخارجية التونسية، اليوم الثلاثاء، خلال استقبال نبيل عمّار لسفيرة النمسا بتونس.

علاقات قوية بين تونس والنمسا

من جانبها، أشادت السّفيرة بالعلاقات العريقة القائمة مع تونس والتي تتّسم بالاحترام المتبادل، مؤكّدة عزمها على العمل من أجل تطوير هذه العلاقات لما فيه مصلحة البلدين الصّديقين.