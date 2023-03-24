أعلنت الحكومة التونسية، موعد أذان المغرب في تونس اليوم الجمعة 24-3-2023، إذ إن اليوم هو الثاني أيام شهر رمضان المبارك في تونس، بناء على استطلاع رؤية هلال شهر رمضان.

موعد أذان المغرب في تونس اليوم الجمعة 24-3-2023

ونشرت الحكومة التونسية، في بيان، مواقيت الصلاة مع موعد أذان المغرب في تونس اليوم الجمعة 24-3-2023، لتبدأ صلاة الفجر 4:44 صباحا والشروق 6:19 صباحاً وصلاة الظهر 12:26 مساء وصلاة العصر 3:54 مساء، وصلاة المغرب 6:33 مساء وصلاة العشاء 7:58 مساء.

موعد أذان المغرب في تونس اليوم الجمعة 24-3-2023

وأشارت الحكومة إلى أنّ موعد أذان المغرب في تونس اليوم الجمعة 24-3-2023، ستختلف يوميا إما أن يقل أو يزداد دقيقة أو دقيقتين، حيث إن موعد أذان المغرب في تونس اليوم الجمعة 24-3-2023 يبدأ عند 6:33 ويفطر فيها الصائمون.

موعد صلاة المغرب في تونس اليوم الجمعة 24-3-2023

وأضافت الحكومة أن موعد صلاة المغرب في تونس اليوم سيختلف عن موعد الصلاة في نهاية الشهر الجاري، وسيزيد إلى أن تصبح صلاة المغرب الساعة 6:40 مساء.

موعد الإفطار اليوم في تونس اليوم الجمعة 24-3-2023

وأشارت الحكومة التونسية، إلى أن موعد الإفطار اليوم في تونس اليوم الجمعة 24-3-2023 سيكون مع رفع أذان المغرب مباشرة حيث من المقرر أن يؤذن المغرب عند ساعة 7:33 مساء.