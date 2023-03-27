انتشال 29 جثة لمهاجرين أفارقة نتيجة غرق قاربين في تونس

انتشلت الفرق الأمنية في تونس 29 جثة تعود لمهاجرين على سواحل البلاد، عقب غرق قوارب هجرة في جنوب شرق تونس، وفقًا لما ذكرته شبكة «بي بي سي»، اليوم الاثنين.

إنقاذ 11 مهاجرًا

من جهته، قال المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبابلي، أمس الأحد، إن الفرق الأمنية انتشلت 29 جثة لمهاجرين غير قانونيين، من مواقع مختلفة على سواحل البلاد، بعد غرق قاربين هجرة، في مدينتي «صفاقس» و«المهدية» الواقعة في الجنوب الشرقي لتونس، مضيفًا أن قوات الأمن تمكنت من إنقاذ 11 مهاجرا، مشيرا إلى وجود مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

إحباط 79 عملية اجتياز غير قانونية لحدود تونس

وفي وقت سابق، أعلن الحرس البحري التونسي، إحباط 79 عملية اجتياز غير قانونية للحدود، في الفترة ما بين 22 و24 مارس الجاري، إضافة إلى انتشال 9 جثث، وقال إنه من بين المهاجرين غير القانونيين الذين جرى ضبطهم، 9 تونسيين، بينما يحمل الآخرون جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وفي 22 مارس الجاري، لقي 5 أشخاص حتفهم، وفقد 28 آخرون في حادث غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل تونس، بحسب أفادت قناة «العربية»، في نبأ عاجل.