بدء استخدام الأسمنت المُحسن في رصف طرق مطروح.. يوفر 30% من تكاليف «الأسفلتية»

في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لإنشاء شبكة طرق ومحاور عملاقة في محافظات الجمهورية، بدأ جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي في إنشاء أول طريق من نوعه على أرض محافظة مطروح، باستخدام تكنولوجيا الأسمنت المُحسن في القرى والنجوع غرب مدينة مرسى مطروح.

طرق تنموية بالأسمنت المُحسن

وقال اللواء آمون مرتضى أبو عمر، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مشروع الطرق التنموية يُجرى تنفيذه حاليا تحت إشراف اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، وذلك في منطقة الحرش بنطاق مركز ومدينة النجيلة، وتُستخدم فيه مكونات المواد التي يتم تنفيذ بها الطريق الأسمنت المحسن والسن والرمال، وتوفر في التكلفة عن الطرق الأسفلتية التقليدية بنسبة تصل إلى 30%.

ماكينات حديثة لطرق الأسمنت المُحسن

وأضاف رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، أن الطرق في محافظة مطروح تستخدم في أعمال تنفيذها ماكينات حديثة لأول مرة، حيث تقوم بخلط الأسمنت وجميع المكونات بطريقة جيدة ومتميزة، ويتم فردها على الطريق من خلال المعدات المساعدة، مع استخدام نسب معينة من المياه طبقا للدراسة المعدة مسبقا لهذه النوعية من الطرق.

الطرق تتحمل سيارات بحمولة 140 طنا

وأشار إلى أن الطرق التنموية التي يستخدم فيها الأسمنت المحسن تتحمل السيارات ذات الأوزان الكبيرة، والتي تصل حمولتها إلى 140 طنا، وذلك من خلال التجارب التي أجريت عليها، كما أنها تتناسب مع المناطق التي تنفذ بها في محافظه مطروح داخل التجمعات السكانيه التي يقيم بها العائلات والقبائل في مطروح.

طرق تنموية في غرب مطروح للسلوم

وأوضح «مرتضى»، أن المشروعات التنمويه تمتد من غرب مرسى مطروح، مرورا بمراكز النجيلة وسيدي براني، وحتى السلوم، في القرى والتجمعات السكانية المختلفة، طبقا للخطه التي وضعها جهاز التعمير.