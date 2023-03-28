تفاصيل أسعار الفائدة على شهادات الادخار في 5 بنوك.. تصل لـ17.25%
كتب:
حسن عثمان
05:20 م | الثلاثاء 28 مارس 2023
شهادة الادخار
تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس المقبل لبحث أسعار الفائدة، وترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار الفائدة حاليًا في 5 بنوك تعمل بمصر، وذلك بعد أن قررت بنوك مصر والأهلي المصري وبنك القاهرة، وقف بيع الشهادة أجل سنة بفائدة 22.5% يصرف العائد شهريا، و25% بنهاية الاستحقاق، بعد ما جمعت 500 مليار جنيه في 28 يومًا.
الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري
ويقدم البنك الأهلي المصري بحد أدنى للشراء 1000 جنيه، شهادة بلاتينية أجل 3 سنوات بعائد سنوي 17.25% يصرف سنويًا، وبفائدة 16.25% سنويًا بدورية ربع سنوية لصرف العائد، و16.5% سنويا بدورية نصف سنوية لصرف العائد.
شهادة القمة من بنك مصر
ويقدم بنك مصر ثاني أكبر البنوك التي تعمل في السوق شهادة «القمة» أجل 3 سنوات، بحد أدنى للشراء 1000 جنيه، وقرر البنك أن تكون الفائدة 17.25% تصرف سنويًا، و16% سنويا بعائد يصرف شهريًا، و16.25% سنويا بدورية صرف ربع سنوي.
شهادة الادخار الثلاثية من البنك الزراعي المصري
اعلن البنك الزراعي المصري عن طرح شهادة ادخار ثلاثية بسعر العائد السنوي عليها يتراوح بين 17.25% يصرف سنويا، و16% سنويا يصرف العائد شهريا، و16.25% يصرف كل ربع سنة، وبحد ادنى للشراء 1000 جنيه.
شهادة رد الجميل من بنك ناصر الاجتماعي
في السياق، أعلن بنك ناصر الاجتماعي شهادة رد الجميل وهي مخصصة لكبار السن أجل 3 سنوات بسعر الفائدة سنويا يصل إلى 17.5% سنويًا، بحد أدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاته.
الشهادة الثلاثية من المصرف المتحد
وطرح المصرف المتحد شهادة ثلاثية تتراوح الفائدة عليها بين 16.25% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية، و16.5% لدورية صرف العائد ربع السنوية، و17% لدورية صرف العائد السنوية، و18% سنويا مع الصرف في نهاية المدة، أي تصرف مرة واحدة مع انتهاء آجالها.