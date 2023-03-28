الرئيس الجزائري يبحث مع نظيره الإيطالي عددا من الملفات الدولية

بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، عددًا من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتي تصب في مصلحة المنطقة واستقرارها.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتف، الذي أجراه تبون، اليوم، بالرئيس الإيطالي، الذي قدم له التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

علاقات قوية بين الجزائر وإيطاليا

وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان، أنّ الرئيسين تناولا الاجتماع المقبل للنسخة التاسعة لمنتدى الحوار المتوسطي رفيع المستوى، حيث قبل الرئيس الجزائري دعوة نظيره الإيطالي للمشاركة في هذه النسخة القادمة.

وبحسب البيان، تطرق الطرفان، خلال الاتصال، إلى العلاقات الثنائية، معربين عن ارتياحهما لوتيرة التعاون الثنائي المحقق، حيث أكدا على تعزيز التوافق التام والصداقة العميقة والمتجذرة التي "تجمع البلدين الصديقين".