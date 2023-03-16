الرئيس الجزائري يتلقى دعوتين من نظيره الروسي لزيارة موسكو

أعلنت رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، أنها نقلت دعوتين رسميتين إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من نظيره الروسي فلاديمير بوتين لزيارة روسيا، والمشاركة في القمة الروسية - الإفريقية الثانية.

جاء ذلك في تصريح صحفي، أدلت به المسؤولة الروسية عقب استقبال الرئيس الجزائرى لها بمقر الرئاسة بالجزائر العاصمة، اليوم الخميس.

دعم روسي للجزائر

وأكدت ماتفيينكو دعم بلادها لانضمام الجزائر لمجموعة بريكس، قائلة: الجزائر ترغب في الانضمام إلى مجموعة البريكس ونحن في روسيا نؤيد هذا الأمر، معربة عن تقديرها لموقف الجزائر المتزن تجاه الأحداث الإقليمية والدولية وتمسكها بحسن العلاقات مع روسيا.

يذكر أن رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي فالنتينا ماتفيانكو سافرت في زيارة إلى الجزائر، منذ أمس وتستمر حتى غدا الجمعة، بدعوة من رئيس مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الثانية من البرلمان) صالح قوجيل.