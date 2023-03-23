أسامة الأزهري: الرئيس الجزائري الراحل هواري بو مدين خريج الأزهر الشريف

قال الدكتور أسامة السيد الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن عددا من الرؤساء والزعماء من خريجي الأزهر الشريف، مشيرا إلى أنه سيقدم في برنامجه 28 شخصية من 28 دولة مختلفة تخرجوا من الأزهر الشريف ونجح الأزهر أن يقدم لهذه الدول هؤلاء الرموز والقادة.

هواري بومدين خريج الأزهر الشريف

وأوضح «الأزهري»، خلال برنامجه «رجال صدقوا» مع الإعلامي أحمد الدريني عبر قناة «dmc»، أن الرئيس الجزائري الأسبق هواري بومدين خريج الأزهر الشريف، متذكرًا موقفه المشرف مع مصر في حرب أكتوبر المجيدة.

وعدّد الأزهري أسماء الرؤساء الذين تخرجوا في الأزهر الشريف، ومنهم الرئيس مأمون عبد القيوم رئيس جزر المالديف والأمير عبدالرحمن الزاهر آل شهاب الدين أمير بلاد الأتشيه التي أصبحت جزءا من إندونيسيا حاليا، والشيخ بدر الدين الحسني رأس الحركة العلمية في بلاد الشام وابنه تولى رئاسة الدولة السورية، والشيخ عليش عودة رائد حركة التعليم في تشاد.

الأزهريون لهم أثر عظيم في بلادهم

وشدد الأزهري على أن كل واحد هؤلاء يعد رمزا عظيما في وجدان بلده، ضاربًا المثل بالشيخ محمد ولد البدوي ناقل علوم الأزهر الشريف للسودان.