نقل رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق برلسكوني إلى المستشفى

أفادت صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية، بنقل رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني إلى المستشفى مساء أمس.

وأشارت الصحيفة، إلى إن برلسكوني اشتكى من الألم وتوجه إلى المستشفى في ميلانو.

نقل برلسكوني للمستشفى

ولفتت إن برلسكوني، «البالغ من العمر 86 عاما عانى من الألم يوم الاثنين وتم نقله على جناح السرعة، إلى مستشفى سان رافاييل في ميلانو لإجراء فحوصات ويمكن أن يخرج في وقت مبكر من الأيام المقبلة».

وأضافت الصحيفة: «تم إدخال برلسكوني آخر مرة إلى المستشفى في سان رافاييل منذ أكثر من عام بقليل، في يناير 2022، وتسببت عدوى في المسالك البولية في دخوله المستشفى».

وأوضحت: «في يونيو 2016، خضع لعملية جراحية في سان رافاييل، وفي عام 2019 خضع لعملية جراحية بسبب انسداد معوي».