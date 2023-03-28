مطران المنوفية يقدم التهنئة للمحافظ بمناسبة شهر رمضان

استقبل مساء اليوم ، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام ، نيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية والقمص بولا يعقوب وكيل المطرانية ، لتقديم التهنئة بمناسبة شهر رمضان الكريم .

مطران المنوفية يقدم التهاني بشهر رمضان المبارك

حيث قدم مطران المنوفية تهانيه القلبية للمحافظ وأهالى المنوفية بمناسبة الشهر الكريم ، مؤكدا أن تلك المناسبات تعكس روح الأخوة والمحبة التى تجمع بين نسيج الوطن الواحد ، وموجها الشكر والتقدير إلى محافظ المنوفية على جهوده المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإحداث طفرة فى شتى القطاعات على مستوى المحافظة، فضلا عن تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لجميع مطالب واحتياجات مواطني المحافظة والكنيسة

محافظ المنوفية يقدم التهنئة بمناسبة شهر رمضان

ومن جانبه، أعرب محافظ المنوفية، عن سعادته بتلك الزيارة والتى تؤكد أن المصريين جميعا يد واحدة ، مشيدا بمشاعر الأخوة والتلاحم التى تجمع بين المسيحيين والمسلمين داعيا الله عز وجل أن يديم المحبة والرحمة بين أبناء الوطن الواحد، ومؤكدا استمرار مسيرة التنمية الشاملة لتحقيق المزيد من آمال وطموحات شعب المحافظة فى ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي