محافظ المنوفية يرفع درجة الاستعداد القصوى في كافة القطاعات قبل شهر رمضان

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وبالتنسيق مع مديري مديريات الخدمات، على رفع درجة الاستعدادات القصوى بمختلف القطاعات والمرافق العامة بنطاق المحافظة، وذلك تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، والتأكيد على الالتزام بتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للتعامل مع المواقف الطارئة وحلها فورا. مشيراً إلى أنه تم افتتاح 124 معرض «أهلا رمضان» بنطاق المحافظة، والتي ساهمت في توفير السلع الأساسية والغذائية للمواطنين وإتاحتها بصفة مستمرة وبأسعار مخفضة.

محافظ المنوفية يكلف بالمرور على المنافذ

وكلف محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية، بالتواجد الميداني والمرور الدوري على كافة المنافذ والمعارض لمتابعة الأسعار وتوافر السلع، فضلاً عن المتابعة المستمرة للحالة العامة لمنظومة النظافة ورفع كافة الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين وتجميل الشوارع والميادين الرئيسية حفاظا على المظهر الجمالي والحضاري.

كما شدد المحافظ على مديريات التموين والصحة والطب البيطري بتكثيف الرقابة وشن حملات تفتيشية مكبرة وبصفة دورية على المحلات والمنشآت التموينية والمرور على المطاعم والمحال التجارية والأسواق ومحلات بيع اللحوم المجمدة والأسماك، وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات لضبط السلع الفاسدة ومجهولة المصدر، والتأكد من مطابقة السلع المعروضة للاشتراطات الصحية والبيئية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

محافظ المنوفية يوجه بالمتابعة الميدانية للمستشفيات

وفي ذات السياق، وجه المحافظ، مديرية الصحة بمتابعة انتظام العمل بجميع المستشفيات وأقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية والتأكد من تنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض وتوافر جميع المستلزمات الطبية والعلاجية مع تجهيز ومتابعة جميع الأدوية الخاصة بالطوارئ لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى.

كما شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي حماية الأراضي الزراعية بمديرية الزراعة بالمتابعة الدقيقة والمستمرة خلال شهر رمضان لمنظومة المتغيرات المكانية ورصد أية تعديات جديدة تحدث بالمخالفة على الأراضي الزراعية والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات والإزالة الفورية في المهد.

ووجه محافظ المنوفية، مديرية الأوقاف بالاستعداد التام والجيد لاستقبال شهر رمضان المبارك والتشديد بضرورة الالتزام بكافة قرارات وتعليمات الوزارة بشأن نظام العمل بالمساجد وإقامة الشعائر بها بكل دقة.