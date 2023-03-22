محافظ المنوفية يكرم الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومي

كرم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومي لحصولهم على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، وهم: أشرف عبدالعاطي زين الدين عن مكتب بريد شبين الكوم الجديد الحاصل على المركز الأول فى «جائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الإلكترونية»، ومصطفى النجار مدير المكتب الفني للمحافظ، المركز الثاني ضمن فئة مدير إدارة، واللواء وحيد الحضري، المركز الثالث ضمن فئة المراكز عن مركز شبين الكوم، والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسي المركز الثالث ضمن فئة مدير عام، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.

محافظ المنوفية أثناء تكريم الفائزين

وسلم محافظ المنوفية الفائزين شهادات تقدير ودروع تذكارية عرفانا بتميزهم وجهدهم المبذول فى تحقيق مراكز متقدمة علي مستوي الجمهورية ورفع اسم المحافظة عاليا بين المحافظات، مقدما لهم التهنئة ولفريق العمل ومشيدا بالجهد الفعال والاداء المتميز وتضافر الجهود الذى ساهم بشكل واضح فى تحقيق هذا النجاح.

محافظ المنوفية يعرب عن فخره وسعادته بالفائزين

وأعرب محافظ المنوفية عن فخره وسعادته بفوز المحافظة بأربع مراكز علي مستوى الجمهورية، مؤكدا حرصه على خلق جو من التنافس الإيجابي وتعزيز روح الابتكار والإبداع لتكوين جهاز إدارى فعال يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وموجها بضرورة الإعداد الجيد للمشاركة فى الدورة القادمة من خلال توسيع دائرة التعريف بالمسابقة وأهدافها وكيفية التقديم لحصول المحافظة على المزيد من المراكز المتقدمة فى شتى القطاعات، كما أكد دعمه الكامل لكافة الفرق التى ستشارك بالمسابقة وتذليل العقبات أمامهم للحفاظ على صدارة المحافظة.

من جانبهم، أعرب الفائزون عن سعادتهم البالغة بتكريم المحافظ ودعمه الدائم لهم طوال فترة المسابقة وتشجيعهم والدفع بهم نحو تحقيق المزيد من الابتكار والاجتهاد فى تقديم العمل بأفضل شكل ممكن.

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أطلقت مسابقة «جائزة مصر للتميز الحكومى» تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتى تهدف إلى الارتقاء بالآداء الحكومى على مختلف المستويات وتحفيز روح التميز والإبداع وتشجيع المنافسة بين مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية على تقديم خدمات نوعية تسرع مسارات التنمية فى مختلف القطاعات الاقتصادية، والحيوية وتلبى احتياجات وتطلعات المواطنين وفق المعايير العالمية للجودة والتميز الحكومي.