طارق النهري: الشركة المتحدة أعادت دراما الزمن الجميل بـ«رمضان 2023»

أشاد الفنان طارق النهري أحد أبطال مسلسل «جعفر العمدة»، بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قائلًا إن الشركة لم تبخل على المسلسل بأي شيء سواء من ديكور أو غيره من أشياء تخدم المسلسل.

دراما الشركة المتحدة

وأضاف طارق النهري، في تصريحاته لـ«الوطن»، أن المحتوى الجيد وعدم البخل في الإنفاق للمسلسلات عاكس للصورة المقدمة على شاشات التليفزيون من خلال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لافتًا إلى أن الشركة المتحدة من خلال الدراما التي تقدمها، استطاعت أن تعيد برمضان 2023 دراما الزمن الجميل.

التعاون مع محمد سامي

وعن التعاون مع محمد سامي، قال «النهري»، إن الترشيح جاء عن طريق المخرج محمد سامي، وإنه قبل المسلسل لم يكن يعرفه جيدا ولكنهم أصبحوا أصدقاء فيما بعد.

أما عن جلوسه مع تجار مجوهرات في السيدة زينب كي يتعرف على الشخصية وأبعادها، فقال: «من يعمل مع محمد سامي لا يحتاج إلى ذلك لأن محمد سامي يعرف كل أبعاد الشخصيات التي يكتبها ويقدمها في أعماله».

وبخصوص التعاون مع محمد رمضان، أشار إلى أنه واحد من أفضل الفنانين على كل المستويات سواء الشخصي أو المهني، ويقف بجوار الجميع من فريق العمل داخل المسلسل.

أما عن التعاون مع هالة صدقي، فقال النهري: «هالة عشرة عمري وعشرة سنين كتير وعاملة دور جميل جدا في المسلسل».

يذكر أن مسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان، هالة صدقي، زينة، إيمان العاصي، إحسان الترك، عصام السقا وغيرهم من الفنانين.