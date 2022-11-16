أبرز تصريحات طارق النهري في برنامج صاحبة السعادة: مصر اتغيرت للأفضل

حديث مفتوح من القلب، ومواقف لا تنسى، وأحداث غيرت الأفكار، ومحاور أخرى شهدتها أبرز تصريحات طارق النهري في برنامج صاحبة السعادة، المعروض على شاشة dmc، حيث تطرق خلالحواره مع الفنانة إسعاد يونس، إلى محطات وفترات مهمة وأخرى حرجة في مسيرته، بداية من التحاقه بعالم الفن، مرورا بدخوله السجن، وصولا إلى العفو عنه رئاسيا.

أول محطة في عالم الفن

تضمنت أبرز تصريحات طارق النهري في برنامج صاحبة السعادة، الحديث عن دخوله عالم الفن، موضحا أن المخرج نور الدمرداش، كان السبب في تلك الخطوة، عندما ذهب له في محل «ورق عنب وكوارع»، الذي كان يعمل به في صغره، والكائن بجوار مبنى ماسبيرو، وسأله عما إذا كان يحب أن يمثل أم لا، وبالفعل أخذه من يده ودخل به إلى ماسبيرو، وشارك معه في مسلسل «صرخة بريء» مع إلهام شاهين ومحمد رضا وسوسن بدر.

طارق النهري وفترة السجن

تحدث النهري، أيضا، عن فترة السجن، وخروجه منه، مشيرا إلى أنه بعد خروجه وجد أن مصر تغيرت للأفضل كثيرا، ويوجد بها الكثير من الإنجازات، ولولا هذه الإنجازات، والتطور الكبير الذي حدث «كنا سنصبح في حالة سيئة».

وقال إن فلسفته في الحياة وطريقة تفكيره تغيرت، خلال فترة السجن: «قرأت كثيرا في فترة السجن، وكانوا بيدخلولنا كتب، وإحنا 5 زنزانات جنب بعضها، كنا بنتبادل الكتب، وعمري ما حليت كلمات متقاطعة، بس كنت بحلها في السجن».

العفو الرئاسي كان حلم بعيد

وأضاف طارق النهري: «قرار العفو الرئاسي ده كان حلم بعيد، ومكنتش متوقعه خالص، ومرة رئيس المباحث حب يطيب خاطري، فقالي معلش أنت عشت كتير بره، و5 سنين مش هيأثروا معاك، لكن اللي أثر فيا زملائي الفنانين اللي توفوا وأنا في السجن، ومعرفتش أودعهم، وكان أكتر اللي صابني بالحزن وفاة الفنانة الكبيرة مها أبوعوف».