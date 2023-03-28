أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 6.. جابر يواجه زيدان بعد مطاردة الأخير لـ مهرة

لا يزال مسلسل ضرب نار يشهد الكثير من الأحداث المشوقة، منذ عرض أول حلقة له في الثالث والعشرين من مارس الجاري، وما زال متابعو الدراما الرمضانية يبحثون عن أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 6 من بطولة النجمة یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023.

أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 6

وكتب النجم أحمد العوضي على حسابه على «فيس بوك» يشوق جمهوره: «الحلقة السادسة شد أعصاب جامد، ضرب نار، ومن المقرر أن يواجه فيها جابر، زيدان - ماجد المصري - بعد قيام الأخير بمطاردة مهرة حبيبة جابر وخطيبته واعترافه بحبه لها وأنه يرغب في الزواج منها».

أبطال ضرب نار ومواعيد عرضه

ومسلسل ضرب من إنتاج الشركة المتحدة التي تحرص على إمتاع الجمهور بعرض مسلسلاتها على أهم الشاشات لذا تعرض على نقله عبر أكثر من قناة ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، قناة أون، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

ويعرض مسلسل ضرب نار حصريا على قناة on، في العاشرة مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 1:45 صباحًا، وموعد الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا.