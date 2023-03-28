ناقد فني: مسلسل ضرب نار متميز.. و«المتحدة» تقدم «عظمة» في رمضان

قال عبدالله غلوش الناقد الفني، إنّ مسلسل ضرب نار من بطولة الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبدالعزيز، رائع وإيقاعه متميز، مشيرًا إلى أنّ الفنان أحمد العوضي للمسلسل التالت على التوالي يقدم شخصية قوية كعادته كل عام وهذا ما حدث مع هشام عشماوي في الاختيار، وبعدها سيف الخديوي في مسلسل اللي مالوش كبير، وهو ما يتكرر مع جابر الكوماندا في مسلسل ضرب نار.

العوضي بيقدم أداء أكثر من رائع في مسلسل ضرب نار

وأضاف غلوش، في مداخلة هاتفية عبر «تليفزيون الوطن»، أنّ أحمد العوضي يقدم أداء أكثر من رائع في مسلسل ضرب نار، لافتا إلى أنّ العوضي نجح مع كل شخصية قدمها سواء في مسلسل الاختيار أو في اللي ملوش كبير وفي دور جابر الكوماندا في مسلسل ضرب نار، مؤكدا أن الشركة المتحدة تقدم عظمة من خلال عرض مسلسلات شهر رمضان.

ياسمين عبدالعزيز مختلفة في مسلسل ضرب نار.. وأدائها متميز

وأوضح غلوش، أنّ الفنانة ياسمين عبدالعزيز مختلفة تماما في مسلسل ضرب نار، وأداؤها متميز للغاية، مؤكدا: «ياسمين بتمثل وهي مرتاحة.. عشان كده بتطلع أحسن حاجة عندها وقادرة تضحكك وتعيطك في نفس الوقت.. وعارفة امتى وإزاي ترمي الإفيه في مكانه المظبوط».

وأشار إلى أنّ العوضي يتطور كل سنة، وكل دور يؤديه بشكل مختلف، مشيدا بتصدر مسلسل ضرب نار البحث والتريند.