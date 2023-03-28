مسلسل ضرب نار الحلقة 6.. كيف يتصرف «رزق» بعد إحراق أرضه على يد «الكوماندا»؟

نتابع الحلقة السادسة من مسلسل «ضرب نار»، اليوم، في تمام الساعة 10 مساء على قناة «أون»، بطولة أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز، وتتوالى الأحداث والمشكلات التي يقع فيها البطلين.

أبرز أحداث الحلقة الخامسة

وتتوالى الأحداث بعد ثأر جابر الكوماندا الذي يجسد شخصيته أحمد العوضي لأهله وشقيقته ووالدته من «رزق» الذي يجسد شخصيته الفنان ضياء عبدالخالق، بعدما حرق أرض «الكوماندا»، كما أنّ ورشة الكوماندا في الحي الشعبي بالقاهرة احترقت بالكامل أيضا، فماذا سيكون رد فعل «رزق» على ذلك.

مسلسل ضرب نار الحلقة 6

وتقع مهرة في مأزق سداد مصروفات المستشفى التي دخلتها شقيقتها الصغيرة بعد الحادث، حيث تصل تكاليفها إلى 15 ألف جنيه، لكن زيدان صاحب المصنع الذي كانت تعمل به، يسدد التكاليف، ونتابع رد فعل «مهرة» على تصرف زيدان الذي تكفل بكل مصروفات المستشفى، وهل يعود «الكوماندا» من الصعيد!

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية، ووتنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.