خريطة فصل التيار الكهربائي بـ5 مراكز في كفر الشيخ اليوم

أعلن قطاع كهرباء كفر الشيخ، التابع لشركة شمال الدلتا، فصل التيار الكهربائي، اليوم الأربعاء 29 مارس 2023، سابع أيام شهر رمضان المبارك، عن عدد من القرى والمناطق بـ5 مراكز في المحافظة، بدءا من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الحادية عشر صباحا، أي لمدة 4 ساعات.

المناطق والقرى المتأثرة بفصل التيار الكهربائي

وقال القطاع، إن القرى والمناطق المتأثرة بفصل الكهرباء، اليوم، هي قرى «المرازقة وتوابعها»، بمركز قلين، و«كفر العرب، وتوابعها»، بمركز دسوق، و«لاصفير البرية، والبحيري»، بمركز سيدي سالم، و«1، و2، و3، و4 الطرفاية»، بمركز الحامول، و«عربان وتوابعها»، بمركز فوه.

إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط

وذكر قطاع كهرباء كفر الشيخ، أن فصل التيار الكهربائي يأتي لإحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط، فضلاً عن تغيير موصلات، وزرع أعمدة، وصيانة طارئة، والنقل علي أبراج جديدة، وتقليم أشجار، وصيانة أكشاك، متوجهاً بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدا المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.