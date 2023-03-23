خريطة فصل التيار الكهربائي عن بعض القرى بـ3 مراكز في كفر الشيخ اليوم

أعلن قطاع كهرباء كفر الشيخ، التابع لشركة شمال الدلتا، فصل التيار الكهربائي، اليوم الخميس، أول أيام شهر رمضان المبارك، عن عدد من القرى والمناطق بـ3 مراكز في المحافظة، بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثالثة مساءً، أي لمدة 7 ساعات.

المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي

وقال القطاع، إنّ القرى والمناطق المتأثرة بفصل الكهرباء، اليوم، هي قرى «خليج بحري، وأبو خشبة، وخان الجني وتوابعها، وأرض الجمعية، والقني وتوابعها، وبرمبال، وجزء من منية المرشد، والبرانية وتوابعها، والشاعر وتوابعها»، بمركز مطوبس، و«بطيطة وتوابعها»، بمركز كفر الشيخ، و«الروضة وتوابعها»، بمركز سيدي سالم.

إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط

وذكر قطاع كهرباء كفر الشيخ، أنّ فصل التيار الكهربائي يأتي لإحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط، فضلًا عن تغيير موصلات، وزرع أعمدة، وصيانة طارئة، والنقل على أبراج جديدة، وتقليم أشجار، وصيانة أكشاك، متوجهًا بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدًا المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.