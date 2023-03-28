خريطة فصل التيار الكهربائي عن بعض القرى بـ4 مراكز في كفر الشيخ اليوم

أعلن قطاع كهرباء كفر الشيخ، التابع لشركة شمال الدلتا، فصل التيار الكهربائي، اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023، سادس أيام شهر رمضان المبارك، عن عدد من القرى والمناطق بـ4 مراكز في المحافظة، بدءا من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الحادية عشر صباحا، أي لمدة 4 ساعات.

المناطق والقرى المتأثرة بفصل التيار الكهربائي

قال القطاع، إن القرى والمناطق المتأثرة بفصل الكهرباء، اليوم، هي قرى «المرابعين وتوابعها»، بمركز كفر الشيخ، و«البياض، والتراوي، وجزء من أبو مندور»، بمركز دسوق، و«الخاشعة، وقرى 17، والروضة»، بمركز بلطيم، و«القني وتوابعها»، بمركز مطوبس.

إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط

وذكر قطاع كهرباء كفر الشيخ، أن فصل التيار الكهربائي يأتي لإحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط، فضلاً عن تغيير موصلات، وزرع أعمدة، وصيانة طارئة، والنقل إلى أبراج جديدة، وتقليم أشجار، وصيانة أكشاك، متوجها بالاعتذار عن فصل التيار، لإجراء الصيانة المطلوبة، بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدا المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.