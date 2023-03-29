الجامع الأزهر ينظم احتفالية كبرى بمناسبة مرور 1083 عاما على تأسيسه

ينظم الأزهر الشريف، احتفالية كبرى بمناسبة مرور 1083 عامًا هجريًّا على تأسيس الجامع الأزهر، التي توافق السابع من شهر رمضان المعظم من كل عام، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، وكوكبة من كبار علماء وقيادات الأزهر الشريف، وسيتم بدء الاحتفال في تمام الساعة العاشرة صباحا بالجامع الأزهر.

ويشتمل برنامج الحفل، على كلمة للدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وكلمة للدكتور حسن الشافعي، عضو هيئة كبار العلماء، وكلمة للدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف على الرواق الأزهري، وكلمة للدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، وكلمة للدكتور عباس شومان، عضو مجمع البحوث الإسلامية.

كما يتضمن فقرات إنشاد ديني لطلاب الأزهر الموهوبين، وللطلاب الوافدين، فضلا عن إنشاد ديني لمواهب مكتب الأزهر لدعم الابتكار، كما يتضمن نشاطا للخط العربي.

وكان المجلس الأعلى للأزهر، قرر في مايو 2018 برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اعتبار مناسبة افتتاح الجامع الأزهر في السابع من رمضان عام 361هـ، يومًا سنويًّا للاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر.