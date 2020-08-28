فرحة بين المصلين بأول "جمعة" من جامع الأزهر: "نعمة ورجعت لنا تاني"

وسط حالة من الفرحة بعودة صلاة الجمعة توافد المئات من المُصلين على جامع الأزهر بالقاهرة، وسط إجراءات احترازية فرضها القائمون على الجامع، وأهمها الكمامة الطبية وسجادة صلاة خاصة، مع قياس درجات الحرارة للمُصلين على البوابة الرئيسية قبل الدخول، إلى جانب تطبيق التباعد الاجتماعي بين كافة المُصلين، حيث التزم كافة المُصلين بالتباعد الاجتماعي أثناء الصلاة والخطبة التي استمرت 10 دقائق.

"حسن": النهاردة بالنسبالنا كلنا يوم عيد.. وحسينا بالنعمة اللي كنا محرومين منها

اعتاد حسن زين العابدين، 56 عامًا، والذي يسكن بمنطقة القناطر الخيرية، الذهاب إلى المسجد الأزهر أيام الإجازات الرسمية والأسبوعية لأداء الصلوات داخله، وقرر أداء أول صلاة جمعة بالأزهر، وحضر إليه قبل ساعتين من رفع الآذان، حسبما أوضح، قائلا بنبرة سعيدة: "ده المكان اللي بصلي فيه الجمعة باستمرار، والنهاردة حسينا بقيمة بفتح المساجد مرة تانية، وإزاي كنا محرومين من نعمة زي دي، والنهاردة بالنسبالنا كمسلمين يوم عيد، لأننا استطعنا العودة لأماكنا"، ويتمنى "زين العابدين" أن يدوم فتح المساجد وأن تنتهي أزمة فيروس كورونا في القريب العاجل.

"طارق": ربنا يديم علينا نعمة فتح المساجد وصلاة الجمعة.. وكل الناس ملتزمة بالإجراءات

أما طارق محمود، 30 عامًا، والذي يعمل مهندس كهرباء، وبعد انتهائه من أداء صلاة الجمعة جلس مستندًا بظهره على أحد الأعمدة الضخمة، موضحًا أنه يأتي إلى جامع الأزهر منذ أن كان طالبا بجامعة الأزهر، وأنه جاء من منطقة السيدة عائشة من أجل أداء أول صلاة جمعة بالأزهر، قائلا: "ربنا يديم علينا نعمة فتح المساجد وصلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة بتمثل شيء كبير ومقدس لدى كافة المسلمين، وفيها نفحات وروحانيات إيمانية، ونسأل الله إنه مايحرمناش منها مرة تانية".

وأشاد "طارق" بالإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها داخل جامع الأزهر، مضيفًا وهو ممسكًا بسجادة الصلاة الخاصة به ومرتديًا كمامته الطبية: "كل الناس الحمدلله ملتزمة بالإجراءات، واتمنى استمرار التزامهم بيها على طول"، وأشار الشاب الثلاثيني أن المشكلة الوحيدة التي واجته كانت في التزاحم بين المُصليين أثناء الدخول من البوابة الرئيسية.

فيما جاء عمرو عبدالله، 47 عامًا، يعمل مشرفًا عامًا بإحدى شركات البترول، إلى جامع الأزهر برفقة أحد أصدقائه لأداء صلاة الجمعة، مرتديًا كمامته الطبية السوداء، قائلا والفرحة تعلو وجهه: "كلنا فرحانين بعودة فتح المساجد ورجوع صلاة الجمعة، وبشكر الحكومة على القرار المهم اللي خدته لما الإصابات بدأت تقل"، وأشار "عمرو" إلى أن المسئوليين عن الأزهر يطبقون كافة إجراءات السلامة بين المُصليين.