أحكام زكاة الفطر 1444 هجريا.. الإفتاء توضح 12 حكما يجب الالتزام بها

أحكام زكاة الفطر 1444 هجريا محل بحث عدد من المسلمين الذين يهتمون بشكل كبير بمعرفة هذه الأحكام كل عام، وذلك لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، ولا يكتمل إيمان المسلم إلا بأداء هذه الفريضة، عملا بالحديث الشريف الذي رواه عبدالله بن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فَرَضَ رسولُ اللهِ صدقةَ الفطرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ والرَّفثِ وطُعْمَةً لِلْمَساكِينِ، فمَنْ أَدَّاها قبلَ الصَّلاةِ فهيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، ومَنْ أَدَّاها بعدَ الصَّلاةِ فهيَ صدقةٌ مِنَ الصَّدَقَات».

أحكام زكاة الفطر 1444

حددت دار الإفتاء المصرية خلال منشور عبر صفحتها الرسمية أحكام زكاة الفطر 1444هجريا، التي جاءت في 12 حكما نرصدها كالتالي:

1- يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا بدلا من الحبوب.

2- الزكاة فريضة واجبة على كل من يجد قوت يومه.

3- قيمة زكاة الفطر 30 جنيه عن كل فرد، وإذا أراد الشخص الزيادة فهو أمر مستحب.

4- ومن أحكام زكاة الفطر 1444 هجريا أيضا وفق دار الإفتاء المصرية، أنه في حال ولد ولد قبل غروب الشمس آخر يوم رمضان، تخرج عنه زكاة الفطر.

على من تجب زكاة الفطر؟

5- يخرج الشخص عن نفسه وعلى من تلزمه نفقته من زوجته وأولاده.

6- يعادل مقدار زكاة الفطر (2.59) كيلو جرام من القمح عنكل فرد.

7- لا تسقط عن الغافلين زكاة الفطر ومن لا يلتزم بها حتى يؤديها.

8- يفضل إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد.

9- لا يجوز تأخير زكاة الفطر عن يوم العيد عمدا فذلك حرام شرعا.

10- يجوز تأخير زكاة الفطر إلى ما بعد الصلاة يوم العيد وقبل غروب الشمس.

11- يمكن للشخص المزكي إخراج زكاة الفطر في غير بلده، لكن الأولى إخراجها في بلده.

12- لا تجب زكاة الفطر عن من مات قبل غروب آخر شمس في رمضان.