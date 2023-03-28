زكاة الفطر مال أم طعام؟ واعظ بمركز الأزهر العالمي للفتاوى يجيب

أكد الشيخ محمد عماد، الواعظ بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين.

زكاة الفطر تجب على الكل

وأضاف عماد خلال حواره على القناة الأولى المصرية، أن زكاة الفطر تجب على الكل بداية من الرضع والأطفال ومن يخرج زكاة الفطر هو رب الأسرة، حيث يجب أن يخرج عن نفسه وزوجته وأبنائه وكل شخص هو مسؤول عنه، ويجوز إخراج القيمة أيضا، حيث يجوز إخراج زكاة المال طعاما، ويجوز إخراج زكاة الفطر مالا، ولكن وفقا لمصلحة الفقير، وعلى قدر المستطاع يجب أن نجعل زكاة المال من الأموال وزكاة الفطر من الحبوب والطعام.

وأشار الواعظ بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إلى أنه: «لو كان الشخص مسؤولا عن أبيه وأمه يجب أن يخرج زكاة الفطر عليهم، ولو أن لديه أبناء كبار ينفقون على أنفسهم فلن يخرج عنهم، وبالتالي فإن الإنسان يخرج الزكاة عن نفس وعمن يعول وتلزمه النفقة عليه».